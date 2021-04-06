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Погиб бывший хозяин сети ювелирных магазинов «Царское золото»

Во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах 45-летний бизнесмен из Беларуси Павел Корягин.

Погиб бывший хозяин сети ювелирных магазинов «Царское золото»
Бизнесмен Павел Корягин отдыхал с семьей в Дубае и погиб 30 марта, сообщает tut.by.  

В тот день он совершал прыжок с парашютом вместе с международной командой в центре парашютного спорта Skydive Dubai Desert. Во время полета Павел столкнулся  с другим парашютистом. Ему не хватило времени и высоты, чтобы раскрыть запасной парашют. Сообщается, что бизнесмен был не новичком и занимался прыжками с парашюта боле 20 лет.

Корягин занимался ювелирным бизнесом. Когда-то он основал несколько сетей ювелирных магазинов, таких как «Царское золото», «Золотая мечта» и «Стайм». В 2020 году он переключился на другие проекты и вышел из ювелирной торговли. У бизнесмена осталась жена и трое детей. 
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