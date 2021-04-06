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Дивиденды оборонного авиаремонтного завода в Барановичах уменьшились в 8 раз

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» (госдоля — 100%) решило выплатить дивиденды за 2020 год. Сумма превышает 1,86 млн рублей. Годом ранее назначалось почти 15,6 млн, т. е. примерно в восемь раз больше.



Отчет за 2020 год компания пока не опубликовала. Основной профиль завода — ремонт и модернизация военной авиатехники. Предприятие выпускает беспилотники, в том числе для ПВО. Также у него есть две гостиницы.

Завод был основан на базе военного ремонтного подразделения. В Барановичах предприятие начало работать с мая 1953 года, первоначально в виде воинской части. Тогда там шел ремонт штурмовиков Ил-10. Затем были освоены реактивные военные самолеты. После распада СССР завод научился работать с штурмовиками Су-25, вертолетами Ми-8 и Ми-24 и т. д. С 2010 года предприятие научилось разрабатывать и производить беспилотники.
Officelife.media
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