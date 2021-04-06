







Отчет за 2020 год компания пока не опубликовала. Основной профиль завода — ремонт и модернизация военной авиатехники. Предприятие выпускает беспилотники, в том числе для ПВО. Также у него есть две гостиницы.





Завод был основан на базе военного ремонтного подразделения. В Барановичах предприятие начало работать с мая 1953 года, первоначально в виде воинской части. Тогда там шел ремонт штурмовиков Ил-10. Затем были освоены реактивные военные самолеты. После распада СССР завод научился работать с штурмовиками Су-25, вертолетами Ми-8 и Ми-24 и т. д. С 2010 года предприятие научилось разрабатывать и производить беспилотники.



