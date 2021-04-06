«Если США введут эти санкции, белорусская экономика окажется в пике»

Предприятиям и гражданам США будет запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими предприятиями, а все их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены.





«Американские санкции введены в связи с массовыми репрессиями режима. Ответственность за экономические и социальные последствия от их введения лежит исключительно на Лукашенко», – заявил руководитель Кабинета Тихановской Валерий Ковалевский.





Какими могут быть последствия американский санкций для Беларуси?





«Если возникнет эффект вторичных санкций, то ущерб может быть очень болезненным»





Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF отметил, что ситуация с санкциями США «парадоксальная».





«Американские санкции будут затрагивать крупные предприятия, которые играют заметную роль для бюджета. В то же время, думаю, у этих предприятий не так уж много поставок из США и не так много отгрузок в США. В силу малого объема товарооборота ущерб может быть не очень значительный», – сказал Иосуб.





Однако есть большое «но».





«Некоторые американские санкции приводят к так называемым вторичным санкциям. Основная интрига заключается в том, запретят ли европейскими компания работать с белорусскими предприятиями, попавшими под санкции. Будет ли запрет другим, неамериканским, банкам работать с белорусскими предприятиями. Если возникнет эффект вторичных санкций, то ущерб может быть очень болезненным», – считает Иосуб.





Вместе с тем белорусские власти объявили о намерении вести антисанкций против «западных партнеров». По словам премьер-министра Романа Головченко, указ будет применяться «только в отношении тех фирм и компаний, которые применяют недружественные акции в отношении к Республике Беларусь».





«На самом деле не очень понятно, что премьер имел в виду. Но в голову приходят примеры компаний, которые заявляли, что не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он будет проводиться в Беларуси. Это, например, Nivea и Skoda. У поставщиков, представителей, дилеров этих марок уже возникли проблемы», – отметил Иосуб.





Он добавил, что санкционный список может составляться белорусским властями «достаточно произвольно».





«В него могут включить какие-то компании просто для того, чтобы оградить от них белорусский рынок, оградить местных производителей от конкуренции. И не обязательно, что эти компани в прошлом делали недружественные шаги в отношении белорусских властей», – считает Иосуб.





«Европа показала, насколько она может быть подвержена лоббистским влияниям, американцы не такие»





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что белорусская экономика стоит перед серьезным вызовом.





«Если США реально возобновят эти санкции, то белорусская экономика окажется в пике. Без экспорта нефтепродуктов рассчитывать на поступление валютной выручки в объеме до 5% ВВП не приходится. Даже если будет переориентация на нефтяные терминалы России, все равно это будут большие потери. Так или иначе белорусская экономика только проиграет, это будет еще ближе ее подвигать к вхождению в технологические, сбытовые цепочки России», – полагает Романчук.





В декабре Евросоюз наложил санкции на семь юридических лиц Беларуси, в основном оборонных предприятий. Как оценить санкции США по сравнению с ними?





«Американские санкции гораздо более серьезные. Евросоюз радует себя только заявлениями, декларациями и составлением непонятных по своему содержанию списков юридических лиц. Европа показала, насколько она может быть подвержена лоббистским влияниям, в то время как американцы имеют гораздо более серьезный подход. По сути дела, можно говорить о секторальных санкциях с их стороны», – сказал Романчук.





Напомним, звучала информация, что некоторые белорусские бизнесмены сумели убедить ЕС, что на их предприятия санкции распространяться не должны.





А по ком могут ударит антисанкции со стороны Минска?





«Если они будут регулироваться в ручном режиме, то будут вводиться по отношению к тем компаниям и субъектам хозяйствования, которые считают «лишними» на белорусском рынке. После того, как Россия ввела свои антисанкции, много лет отдельные белорусские компании работают в режиме схематоза с российским. Ничто не мешает им делать тоже и в отношении белорусского рынка», – полагает Романчук.





Экономист добавил:





«Люди, которые встроены в схематоз, завязаны на регулирование внешнеторговых операций, организацию логистики, таможенного оформления, они безусловно будут в выигрыше. Там случайных людей нет, там сплошные погоны – или бывшие, или текущие».