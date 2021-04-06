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«Противоречит интересам жителей пограничья»: депутатов Брестского облсовета просят не вводить сбор для автомобилистов

Более 3 000 человек подписали обращение с предложением не вводить сбор для тех, кто пересекает границу на машине в Брестской области. Большинство из них – жители Бреста и области.


Поскольку часть подписавших обращение указали свои данные не в полном объеме, как того требует Закон РБ «Об обращениях граждан и юридических лиц», депутатам отправлены 2 400 электронных подписей, сообщает организация «За свой город».

«Государственная граница на территории Брестской области имеет общую протяженность 600 километров (224 с Польшей и 376 с Украиной). До введения карантинных мер ежедневно тысячи жителей области пересекали границу и, надеемся, будут свободно пересекать в ближайшем будущем», — говорится в обращении.

«Действительно, Налоговый кодекс предоставляет право вводить местный сбор на пересечение границы, но не обязывает это делать депутатов Брестского областного Совета», — комментирует ситуацию руководитель аналитического центра организации «За свой город» Анна Канюс.

«Основными принципами Закона РБ «О местном самоуправлении и самоуправлении» являются защита прав и законных интересов граждан, гласность и учет общественного мнения. Закон РБ «О статусе депутата местного Совета депутатов» также предписывает депутатам свободно выражать свое мнение и голосовать, руководствуясь своими убеждениями, учитывая интересы граждан и особенности развития соответствующей административно-территориальной единицы. На наш взгляд, введение сбора за пересечение границы будет явно противоречить интересам жителей пограничья и идти в разрез общественного мнения», — считает руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

Обращение отправлено на основании законов РБ «О местном управлении и самоуправлении», «О статусе депутата местного Совета депутатов», «Об обращении граждан и юридических лиц» с предложением учитывать законные интересы и общественное мнение жителей региона.

Как уже сообщалось, с 1 января местным властям разрешили вводить сбор для тех, кто пересекает белорусскую границу на машине. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19. При этом утверждается: закон предусматривает право водить плату, однако не обязывает.

Первыми такой возможностью воспользовались депутаты Гродненского облсовета. На выездной сессии в Лиде в конце марта было принято решение о вводе местного сбора при выезде из страны в пунктах пропуска Гродненщины. За каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину – сейчас 29 рублей.

Сбор распространяется на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зареги рированным в качестве индивидуальных предпринимателей, и максимальная масса которых не превышает пяти тонн. При этом нет разницы, какое количество пассажиров находится в транспортном средстве.

Решение вступает в силу в конце апреля и будет действовать до 1 января 2023 года.
"Брестская газета"
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