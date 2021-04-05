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Распродажи в Беларуси будут проходить по новым правилам. Что меняется?

В начале месяца вступила в силу новая редакция правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.

Фото: pixabay.com
 
Новая редакция правил подготовлена и принята в целях обеспечения реализации прав покупателей на своевременное получение полной и достоверной информации, обеспечивающей возможность принятия оптимального решения о выборе и покупке товаров, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
 
Документом установлены определенные правила проведения распродаж и мероприятий, пишет blizko.by, направленных на стимулирование продажи товаров, продукции общественного питания.
 
Появились  требования к информации в случае предоставления скидки при выполнении определенного условия. До сведения покупателей должна доводиться информация о цене товаров без учета скидки и с учетом скидки, а также размер скидки и условия ее предоставления. При этом информация о цене товаров с учетом скидки, размере скидки и условий ее предоставления должна указываться шрифтом, размер которого меньше размера шрифта, используемого для указания цены товаров без учета скидки.
 
Кроме того, при проведении согласованных с поставщиком товаров распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, за счет снижения поставщиком товаров установленных им цен размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен превышать ее размера, применяемого на эти товары до начала проведения распродажи, мероприятия, направленного на стимулирование продажи товаров.
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