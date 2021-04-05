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Завтра в Беларуси снова дорожает бензин

Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.



С 6 апреля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщает charter97.org со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима».

С 6 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 79 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 89 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 11 копеек, ДТ — 1 рубль 89 копеек.

Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 30 марта: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. Тогда в концерне рассказали, что в марте продолжался рост стоимости нефти на мировом рынке. Среднее значение котировок с 1 по 25 марта составило около 66 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января на 20 процентов.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.
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