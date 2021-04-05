Всемирный банк: снижение ВВП Беларуси составит 2,2%
Всемирный банк улучшил прогноз по белорусской экономике на 2021 год, но по прежнему предрекает спад, тогда как для мировой экономики прогнозируется подъем.
В прогнозе, сделанном в январе, Всемирный банк предсказывал белорусской экономике падение в 2021 году на 2,7%. То есть теперь прогноз улучшился. При этом в мировой экономике прогнозируется рост на 4%.
Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в Беларуси составит 8,2% в этом году, 6,1% и 5,7%, соответственно, в 2022 и 2023 годах.
Источник: Thinktanks.by
17:17 05/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение