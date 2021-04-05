Всемирный банк: снижение ВВП Беларуси составит 2,2%

В прогнозе, сделанном в январе, Всемирный банк предсказывал белорусской экономике падение в 2021 году на 2,7%. То есть теперь прогноз улучшился. При этом в мировой экономике прогнозируется рост на 4%.





Всемирный банк также прогнозирует, что инфляция в Беларуси составит 8,2% в этом году, 6,1% и 5,7%, соответственно, в 2022 и 2023 годах.