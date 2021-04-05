Колхозникам предоставили выбор - го..но или зарплата





Экономист Ярослав Романчук - о новой белорусской реальности.





"Работникам модернизированных колхозов предоставили право получить в счет зарплаты 1,5 тонны навоза – при условии отсутствия нарушений трудовой и производственной дисциплины, — пишет Ярослав Романчук.





Рабочим молочных заводов предлагают в рамках социального партнерства подписать коллективный договор с полной материальной ответственностью за все плохое на предприятии.





Пенсионеров даже не предупреждают о снижении пенсии, а бюджетников – о сокращении зарплаты.









Желающим управленческого экстрима, психологического мазохизма и погружения в белорусский совок предлагается купить 57% акций глубоко убыточного колхоз ОАО «Черейщина» в Лепельском районе. За $1,6 млн + нужно еще заинвестировать почти $4 млн и выполнить длинный список условий.





И все это на фоне призывов депутата Геннадия Давыдько «привыкать жить как на войне», оценок профессора Михаила Ковалева считать индивидуальных предпринимателей злом и привычных, ставших уже хроническими окриков сверху жэстачайше, каленым железом наказывать нарушителей и выгонять из-под плинтуса блюстителей.





В такой атмосфере, с такими приоритетами власти самое время думать об индивидуальном хуторстве. Минимум контактов с органами власти, с ее финансовыми организациями.





Максимум надежных горизонтальных добровольных связей между людьми. Мы же можем показать, что мы без Левиафана можем обойтись, а вот он без нас — никак".



