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Колхозникам предоставили выбор - го..но или зарплата

В Беларуси работникам сельхозпредприятий предоставили право(!) получить в счет зарплаты 1,5 тонны навоза


Экономист Ярослав Романчук - о новой белорусской реальности.

"Работникам модернизированных колхозов предоставили право получить в счет зарплаты 1,5 тонны навоза – при условии отсутствия нарушений трудовой и производственной дисциплины, — пишет Ярослав Романчук.

Рабочим молочных заводов предлагают в рамках социального партнерства подписать коллективный договор с полной материальной ответственностью за все плохое на предприятии.

Пенсионеров даже не предупреждают о снижении пенсии, а бюджетников – о сокращении зарплаты.

Под скрежет ручного регулирования цен пришла досадная для властей новость о том, что в период 2010-2019 гг. Беларусь вошла в тройку самых неблагоприятных стран по инфляции – 408%. Для сравнения в воюющей Украине — 180%, Польше — 4%, Литве — 18,4%.

Желающим управленческого экстрима, психологического мазохизма и погружения в белорусский совок предлагается купить 57% акций глубоко убыточного колхоз ОАО «Черейщина» в Лепельском районе. За $1,6 млн + нужно еще заинвестировать почти $4 млн и выполнить длинный список условий.

И все это на фоне призывов депутата Геннадия Давыдько «привыкать жить как на войне», оценок профессора Михаила Ковалева считать индивидуальных предпринимателей злом и привычных, ставших уже хроническими окриков сверху жэстачайше, каленым железом наказывать нарушителей и выгонять из-под плинтуса блюстителей.

В такой атмосфере, с такими приоритетами власти самое время думать об индивидуальном хуторстве. Минимум контактов с органами власти, с ее финансовыми организациями. 

Максимум надежных горизонтальных добровольных связей между людьми. Мы же можем показать, что мы без Левиафана можем обойтись, а вот он без нас — никак".
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