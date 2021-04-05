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Белпочта взвинтила цены на заказные письма и посылки

Повышение цен объясняется «изменением тарифных ставок оконечных расходов стран назначения, значительным изменением расходов на авиаперевозку»


Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились. 

Зато с 1 апреля выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменились расценки и на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.

Например, с 1 апреля цена пересылки за 1 кг в Австралию и Канаду составляет 40,80 руб., в Мексику — 39,30 руб., в Штаты — 39,60 руб. (стоимость указана для неприоритетных посылок). Раньше за килограмм посылки в США при приоритетном отправлении просили 20,70 руб, отмечает findirector.by
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