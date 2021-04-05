Белпочта взвинтила цены на заказные письма и посылки





Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились.





Зато с 1 апреля выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменились расценки и на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.



