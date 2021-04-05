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До рекорда не хватило совсем чуть-чуть: доллар взлетел до 5-тимесячного максимума

Белорусский рубль уже третий раз подряд девальвируется к доллару и евро. Стоимость корзины валют выросла на 0,22% до максимума за 18 дней.

С начала месяца стоимость валютной корзины увеличилась уже на 0,58%, а по итогам марта было минус 0,32%.

Курс доллара подскочил на 0,0164 BYN до 2,6552 BYN/USD и с максимума за два месяца улетел на максимум за пять месяцев.

До нового исторического максимума доллару не хватило меньше копейки (0,0080 BYN). Напомним, что абсолютный максимум — 2,6631 BYN — доллар установил восемь месяцев назад на предпоследних летних торгах 28 августа 2020 года.

Курс евро вырос на 0,0082 BYN до 3,1171 BYN/EUR.

Евро за три дня подорожал на 0,0382 BYN копейки до максимума за месяц, а до этого он находился на минимуме за 3,5 месяца.

Курс российского рубля опустился всего на 0,0007 BYN до 3,4675 BYN/100 RUB.

Итоги марта 2021 на валютном рынке Беларуси

В марте белорусский рубль девальвировался только к доллару, но значительно укрепился к евро и в меньшей степени к российскому рублю:

курс доллара +0,0174 BYN (+0,67%);
курс евро −0,0873 BYN (−2,76%);
курс российского рубля −0,0334 BYN (−0,95%);
корзина валют −0,83%.

Итоги первого квартала 2021 на валютном рынке Беларуси

За первый квартал года белорусский рубль не навернулся, но начало второго квартала уже вызывает опасения:

курс доллара +0,0442 BYN (+1,71%);
курс евро −0,0891 BYN (−2,81%);
курс российского рубля −0,0177 BYN (−0,51%);
корзина валют −0,32%.

Центробанк России

Российский рубль неуверенно себя ведёт на торгах Московской биржи ослабляясь к доллару и евро.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра сразу на 53 копейки до 76,6052 российских рублей. Это максимальный уровень за 4,5 месяца с 17 ноября 2020 года.

Курс евро на завтра вырос на 40 копеек до 89,9958 российских рублей. Это максимальный уровень более чем за месяц с начала марта 2021 года.

Итоги марта 2021 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару, но более сильно укрепился к евро:

курс доллара +1,2000 BYN (+1,61%);
курс евро −1,6291 BYN (−1,80%);

Итоги первого квартала 2021 года на валютном рынке России

С начала года российский рубль значительно подорожал к евро, но девальвировался к доллару:

курс доллара +1,7616 BYN (+2,38%);
курс евро −2,0480 BYN (−2,26%);
Источник: select.by
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