И зачем им БелАЭС? Цена электричества в Латвии стала отрицательной





В этом убедился Rus.Lsm.lv на сайте регионально энергетической биржи Nordpool. Однако для конечного потребителя в Латвии цена практически изменилась мало.





Сегодня с 2:00 и 8:00 по латвийскому времени (с 01:00 до 07:00 по среднеевропейскому) оптовые цены электричества были отрицательными, следует из данных Nordpool. Ниже всего цена (устанавливаемая на периоды в один час) опустилась в период с 3 до 4 часов ночи и составила -0,14 евроцента за кВт-час.





Причина ухода цен «в минус» — в массивном перепроизводстве электричества в странах Скандинавии, входящих в тот же региональный рынок, что и страны Балтии.





С одной стороны, в пасхальные каникулы всегда наблюдается резкое снижение потребления электричества промышленными и коммерческими объектами. Из-за ограничений в связи с эпидемией коронавируса индустрия отдыха также потребляет существенно меньше.





Спрос бытовых потребителей также упал: режим удаленной работы сокращает необходимость зарядки аккумуляторов электромобилей, а относительно теплая погода приводит к снижению нагрузки на системы отопления в жилищах.





С другой стороны, дующий во всем регионе сильный ветер означает увеличение выработки ветрогенераторов.





«Вы не можете управлять ветром — если уж он дует, то он дует, и способен вызывать превышение предложения над спросом», — приводит Sveriges Radio слова Эдгейра Вордала Акснеса, главы шведской энергокомпании Tibber.





В данный момент установленные только в Швеции ветрогенераторы способны (при наличии ветра) производить столько же электричества, сколько 18 атомных реакторов, и доля ветроэнергетики в будущем будет только возрастать, отмечает Sveriges Radio.





Эффект отрицательных оптовых цен для бытового потребителя в Латвии, однако, оказывается относительно небольшим. В конечном тарифе устанавливаемая рынком стоимость собственно электроэнергии и наценка розничного торговца составляют менее трети.





Все остальное складывается из оплаты распределения и подключения, т.н. «зеленую компоненту» и налог на добавленную стоимость. Эти суммы устанавливаются либо директивно (обеспечивающее доставку электричества АО Sadales Tīkls является государственным монополистом), либо законодательно.





Так, стоимость «доставки» 1 кВт-ч электричества по сети Sadales Tīkls составляет 4,9 цента (с НДС) при обычном подключении. Потребитель, у которого установлен «умный счетчик», может выбрать режим почасовой оплаты. В этом случае тариф на доставку составит 3,2 цента за кВт-час (с НДС) в ночные часы и по уикендам и 6,2 цента (с НДС) в остальное время.





Именно наличие такого счетчика (и заключение соответствующего договора с торговцем электричеством) позволяет использовать ценовые колебания на Nordpool. Традиционно цены заметно падают на выходные и в ночное время. Однако в периоды пикового спроса стоимость электричества может оказаться существенно больше, чем средняя цена, предлагаемая торговцами по «выровненным» договорам.





Из-за существующей структуры тарифа электричество в Латвии, как уже писал Rus.Lsm.lv, оказывается относительно дорогим для конечных потребителей — и промышленных, и бытовых — не только на фоне других «новых» членов ЕС, но и в масштабе всего Евросоюза.