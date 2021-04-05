



На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» сотрудникам предлагают подписать договор о коллективной материальной ответственности.





Фото документа появилось в интернете. Работники, подписавшие его, принимают на себя коллективную (бригадную) материальную ответственность за необеспечение сохранности имущества и других ценностей.





Напомним, недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1». Отказавшись подписывать документ, уволились десятки сотрудников.





Предприятие, чтобы не остановить производственный процесс вынуждено было привозить работников с Молодечненского молочного комбината.





После этого, руководство холдинга КУП «Миноблмясомолпром» сменило на молокозаводе директора, отменило колдоговор и предложило уволившимся сотрудникам вернуться.