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Еще одно предприятие пытается переложить материальную ответственность на сотрудников

На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» предлагают подписать договор, из-за которого в Минске массово увольнялись рабочие и был снят директор.


На ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» сотрудникам предлагают подписать договор о коллективной материальной ответственности.

Фото документа появилось в интернете. Работники, подписавшие его, принимают на себя коллективную (бригадную) материальную  ответственность за необеспечение сохранности имущества и других ценностей.

Напомним, недавно из-за подобного договора произошел большой скандал на ОАО «Минский молочный завод № 1». Отказавшись подписывать документ, уволились десятки сотрудников.

Предприятие, чтобы не остановить производственный процесс вынуждено было привозить работников с Молодечненского молочного комбината.  

После этого, руководство холдинга КУП «Миноблмясомолпром» сменило на молокозаводе директора, отменило колдоговор и предложило уволившимся сотрудникам вернуться.
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