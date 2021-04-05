Второй энергоблок БелАЭС готов на 80%









"С момента ввода и подключения к белорусской энергосистеме первого энергоблока произведено около миллиард 800 миллионов киловатт-часов. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания, регламентные работы. Всего из 394 испытаний выполнено 309. Когда будут успешно выполнены все испытания, в дальнейшем мы перейдем на блоке к комплексному опробованию. Это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток", – отметил министр.





Он также сказал, что когда все они будут успешно проведены, на блоке приступят к комплексному опробованию оборудования на номинальной мощности реакторной установки.





Каранкевич сообщил, что готовность второго энергоблока – 80%, в марте завершена сборка реакторной установки, в нее загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. По его словам, ядерное топливо для блока № 2 завезут уже в этом году.





Потребление энергии будет расти





Министр подчеркнул, что к концу 2025 года объем потребления электроэнергии в целом по стране вырастет до 44 миллиардов киловатт-часов.





Кранкевич заявил, что в рамках соответствующей программы, утвержденной правительством, будет идти строительство нового электрифицированного жилья, где электроэнергия будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Планируется, что к концу пятилетки электропотребление для этих нужд суммарно увеличится до 900 миллионов киловатт-часов.



