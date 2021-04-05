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LG прекращает производство смартфонов

Южнокорейская компания LG объявила об отказе от производства смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей (IoT) и решения для бизнеса, пишет РИА Новости.


"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сконцентрировать ресурсы в таких областях, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении компании.

LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".
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