LG прекращает производство смартфонов





"Стратегическое решение LG выйти из невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов позволит компании сконцентрировать ресурсы в таких областях, как компоненты для электромобилей, подключаемые девайсы, умный дом, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и сервисы", - говорится в заявлении компании.





LG планирует свернуть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели останутся в продаже еще дольше. Кроме того, LG Electronics продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для клиентов уже существующих мобильных продуктов в течение определенного периода, который "будет варьироваться в зависимости от региона".