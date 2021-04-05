



- На внешних валютных рынках за прошедшую неделю динамика была достаточно скромной. Пара евро/доллар за неделю практически не изменилась и осталась вблизи 1,1780.





Российский рубль незначительно снизился к двум иностранным валютам. Доллар подорожал с 75,8 до 76,1 российского рубля, или на 0,4%.





Евро вырос с 89,3 до 89,6 российского рубля, или на те же 0,4% .





К белорусскому рублю подорожали сразу три иностранные валюты, доллар и евро - заметнее, российский рубль - скромнее.





Доллар за неделю вырос на 0,48%. Евро подорожал на 0,47%. А российский рубль вырос на 0,09%.





В результате роста всех трех валют валютная корзина прервала серию снижения, которая длилась четыре недели, и выросла в цене на 0,28%.





Примечательно, что евро, несмотря на рост, успел в середине недели обновить минимум с начала года.





На начавшейся неделе доллар может подорожать до 2,65 белорусского рубля.





Евро может вырасти до 3,12 белорусского рубля.





А российский рубль останется вблизи 3,47 белорусского рубля за 100 российских.