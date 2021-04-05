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В России допустили появление альтернативы системе SWIFT

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в беседе с РИА Новости допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT.

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — рассказал он.

Панкин также добавил, что появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. Он отметил, что новые системы не будут претендовать на монополию в своей области, при этом будут более продвинутыми, чем SWIFT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT.

О возможности распространить такие санкции на Россию вновь заговорили в конце прошлого года. Причем источники в команде нынешнего президента США указывали, что такая мера станет ответом на хакерскую атаку, затронувшую американские минфин, Госдепартамент, министерство торговли и ряд государственных агентств.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.
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