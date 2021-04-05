США - на втором месте по экспорту услуг из Беларуси после России





Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, во внешней торговле услугами США занимают второе после России место. В прошлом году оборот услуг между Россией и Беларусью составил 3 857,3 млн. долларов, США и Беларусью – 1417, 7 млн. долларов, пишет "Ежедневник".





В обоих случаях Беларусь поставляет больше, чем получает. Но положительное сальдо российско-белорусской торговли составило в 2020 году 969,8 млн. долларов, а американо-белорусской - 1103,1 млн. долларов.





В частности, США являются ключевым рынком сбыта для компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. В прошлом году весь их экспорт составил 2 685,2 млн. долларов – это второй показатель после транспортной отрасли (3 698,6 млн. долларов).





Разработчики уже отреагировали на политическую ситуацию в стране, выводя офисы и специалистов в спокойные страны. Возможное возобновление санкций против предприятий «Белнефтехима», несомненно, подстегнет этот процесс.





Учитывая вовлеченность этих предприятий в международную торговлю и вертикальный характер санкций, которые могут быть распространены на подрядчиков и субподрядчиков фигурантов «черного списка», вероятность «подставить» свой бизнес резко возрастает и у представителей других отраслей - транспортников , финансистов, страховщиков и т.д.