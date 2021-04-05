На «Гродно Азоте» разлилась сера
4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны на заводе «Гродно Азот» произошел пролив агрессивных химикатов.
На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.
Об этом сообщил телеграм-канал «Стачком Азота», добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».
В диспетчерской службе завода Радио Свобода подтвердили инцидент, однако сказали, что никто не пострадал, что это не повлияет на производство и что пары химикатов не вышли за пределы станции, где они разлились.
Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
08:09 05/04/2021
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