+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На «Гродно Азоте» разлилась сера

4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны на заводе «Гродно Азот» произошел пролив агрессивных химикатов.


На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.

Об этом сообщил телеграм-канал «Стачком Азота», добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».

В диспетчерской службе завода Радио Свобода подтвердили инцидент, однако сказали, что никто не пострадал, что это не повлияет на производство и что пары химикатов не вышли за пределы станции, где они разлились.

Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]