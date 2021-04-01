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Антирекорд по зарплатам нашли в Ганцевичском районе

На пальму первенства по самым низким зарплатам в Беларуси могут претендовать истопники и кочегары Ганцевичского районного потребительского общества, отапливающие магазины. Те, кто подписали договор и работали без подмены в одиночку, получали ежемесячную фиксированную оплату в размере 147 рублей (!)


И только некоторые истопники, которые «давали жару» в городские магазины с другим графиком, получали зарплату в размере 170 рублей.

Средняя начисленная заработная плата по Ганцевичскому району на январь 2021 года составила 930 рублей. Минимальная заработная плата в Беларуси сейчас 400 рублей. Даже до бюджета прожиточного минимума, который сегодня для работающего населения составляет 290 рублей 71 копейку, оплата райповских истопников далеко не дотягивает.

Как утверждает "Першы рэгіён", люди подтверждают, что ежемесячная заработная плата за работу без выходных составляет 147 рублей.

Истопник Анатолий Ковалевич, который в этом сезоне кочегарил в магазине агрогородка Куково, рассказал, что работает с 8.30 до 16.00 каждый день. Но ему повезло, что система отопления не водяная, поэтому в сильные морозы не пришлось приходить ночью, как другим кочегарам, и подбрасывать дрова.

На вопрос, почему так мало платят, Анатолий Федорович пожал плечами и ответил, что согласился, потому что временно нужно где-то проработать зиму.
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