Антирекорд по зарплатам нашли в Ганцевичском районе





И только некоторые истопники, которые «давали жару» в городские магазины с другим графиком, получали зарплату в размере 170 рублей.





Средняя начисленная заработная плата по Ганцевичскому району на январь 2021 года составила 930 рублей. Минимальная заработная плата в Беларуси сейчас 400 рублей. Даже до бюджета прожиточного минимума, который сегодня для работающего населения составляет 290 рублей 71 копейку, оплата райповских истопников далеко не дотягивает.





Как утверждает "Першы рэгіён" , люди подтверждают, что ежемесячная заработная плата за работу без выходных составляет 147 рублей.





Истопник Анатолий Ковалевич, который в этом сезоне кочегарил в магазине агрогородка Куково, рассказал, что работает с 8.30 до 16.00 каждый день. Но ему повезло, что система отопления не водяная, поэтому в сильные морозы не пришлось приходить ночью, как другим кочегарам, и подбрасывать дрова.





На вопрос, почему так мало платят, Анатолий Федорович пожал плечами и ответил, что согласился, потому что временно нужно где-то проработать зиму.