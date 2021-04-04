







В частности, снова можно получить визы:





H-1B — для квалифицированных рабочих, в том числе в ИТ и науке.





H-2B — для сезонных рабочих.





J-1 — для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программ и рабочих программ по обмену.





L-1 — для руководителей, работающих в крупных корпорациях.





Заявления, по которым ещё не были проведены или назначены собеседования, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Те, кому было отказано в визе из-за ограничений, смогут подать заявление повторно.





Дональд Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз США в июне 2020 года, чтобы «сохранить рабочие места для американцев в условиях пандемии». Решение раскритиковали Google, Apple, Twitter и другие ИТ-компании. Нынешний президент США Джо Байден назвал решение своего предшественника «попыткой отвлечь внимание от провала администрации в отношении коронавируса».