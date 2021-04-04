В США истёк запрет Трампа на выдачу некоторых рабочих виз — в том числе для айтишников
Срок действия запрета бывшего президента США Дональда Трампа на выдачу некоторых видов временных рабочих виз истёк 31 марта 2021 года. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на сайт Госдепартамента страны.
В частности, снова можно получить визы:
H-1B — для квалифицированных рабочих, в том числе в ИТ и науке.
H-2B — для сезонных рабочих.
J-1 — для научных сотрудников, преподавателей и участников культурных программ и рабочих программ по обмену.
L-1 — для руководителей, работающих в крупных корпорациях.
Заявления, по которым ещё не были проведены или назначены собеседования, будут рассмотрены в приоритетном порядке. Те, кому было отказано в визе из-за ограничений, смогут подать заявление повторно.
Дональд Трамп приостановил выдачу некоторых рабочих виз США в июне 2020 года, чтобы «сохранить рабочие места для американцев в условиях пандемии». Решение раскритиковали Google, Apple, Twitter и другие ИТ-компании. Нынешний президент США Джо Байден назвал решение своего предшественника «попыткой отвлечь внимание от провала администрации в отношении коронавируса».
14:56 04/04/2021
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