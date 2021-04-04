Борисом Желибой о том, что значат эти санкции и как они будут работать. Недавно Государственный департамент Соединенных Штатов Америки сообщил, что восстановит санкций против 9 белорусских предприятий. Сайт Charter97.org поговорил с доктором экономических науко том, что значат эти санкции и как они будут работать.





– Эти санкции вводились еще раньше, потом потеплели отношения между Беларусью и США. Вводились они по тем же мотивам, что и сегодня, в связи с нарушением прав человека. Потом, когда американцы оценили политическую ситуацию получше, они не продлевали эти санкций.





Сейчас американцы сказали, что их восстановят и дали время белорусским властям до 26 апреля освободить политзаключенных и так далее. Очевидно, что власти не будут освобождать политзаключенных, они только будут наращивать репрессии.





Под санкции попали в основном предприятия концерна «Белнефтехим», в котором находится «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и так далее. В то время «Беларуськалий» не попал в список, потому что не был в концерне, а сейчас там. Посмотрим, если попадет, потому что санкции восстанавливаются, а не создаются с нуля. Раз «Беларуськалия» не было, то, наверное, добавлять не будут.





Что изменилось? Как подчеркивают аналитики, раньше это была потеря американского рынка для предприятий, а экспорт в США тогда у нас был незначителен. Сегодня ситуация иная, что если кто-то будет, например, покупать белорусскую нефть, то эти санкции автоматически распространяются на этого покупателя. Это распространяется на все 9 предприятий.





Естественно, если иностранные компании будут работать с этими предприятиями, то они будут терять американский рынок. Это касается и банков, которые будут обслуживать эти сделки. Следуя из этого, партнеры белорусских предприятий будут страдать, это все пойдет по цепочке. Поэтому заграничные компании начнут избегать от всяких отношений с 9 предприятиями. И по линии экспорта, и импорта, и по банковским расчетам. Вот этого раньше не было.





Аналитики говорят, что это большое отличие сегодняшних санкций. Они будут более серьезно влиять на предприятия, мы можем лишиться многих партеров и расчетов, которые проходили по тем банкам, особенно там, где доллары, а если это нефть, то там всегда доллары. Если продлевать эту линию, то там европейские трейдеры, ведь наша нефть идет на Евросоюз, а потом перевалка в Роттердаме. Получается, что покупатели белорусской нефти могут отказаться от нашей продукции. Тогда я не знаю, что будет… Это катастрофа. Может, я преувеличиваю, но треть валюты в Беларуси дается через нефтепродукты, котор ыпускают в наших НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Как говорится, поживем – увидим.





– Похожая ситуация сейчас у «Северного потока-2», где некоторые компании отказались продолжать работу из-за санкций США





– Да, это наглядная картина, когда из него вышли основные участники, которые обеспечивали технику, технологию и прокладку этих подводных труб. И все, проект остановился, хотя немцы до сих пор не против, потому что он уже выполнен на 90%. Вот из-за этих американских санкций, все, неизвестно, когда возобновятся работы.





Это влияние США и американских банков, это доллар, который остается валютой номер один. Сейчас эти санкции намного серьезней, чем были 10 лет назад.





– Насколько такого рода санкции ощутимы для экономики?





– Я думаю, что санкции будут ощутимы. Если такая цепочка выстроится, когда от партнеров наших предприятий начнут отказываться их партнеры – это сразу будет потеря валюты, будет девальвация белорусского рубля с сильно вытекающими последствиями.





Конечно, это давление извне, потому что в прошедшие месяцы было давление изнутри – демонстрации. Когда давления комбинируются, то это, естественно, сказывается на позиции белорусской власти.



