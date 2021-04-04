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Российские СМИ: доверие к Лукашенко обошлось костромским властям в 200 млн. рублей

Осенью прошлого года региональные все СМИ Костромы много писали о предстоящем обновлении парка городского общественного транспорта. На многих сайтах публиковались фотографии с испытаний новых и красивых автобусов МАЗ белорусского производства.



Костромичи уже предвкушали грядущее избавление от ПАЗиков, но … не срослось. Белорусские автобусы так в Кострому и не приехали. 

"Почему? А просто потому, что подопечные Лукашенко просто взяли и наплевали на условия уже заключенного было договора. Об этом прямым текстом говорится в ответе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, который был получен интернет-сообществом «Кострома. Первый квартал»: «Несмотря на имеющиеся договорённости в 2020 году, Минский автомобильный завод сообщил о невозможности поставки техники. Учитывая требования законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд, заключение государственных контрактов на поставку техники и перечисление денежных средств поставщику в 2020 году оказались невозможны».

Впрочем, уже известно, что областные власти уже отправили запрос в Правительство о том, чтобы еще раз выделить такую же сумму на покупку автобусов в этом году. Но местные власти на этот раз вряд ли выберут белорусов в партнеры.
МК-Кострома
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