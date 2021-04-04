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Владельцев плодоовощных лотков обязали до 1 июля установить терминалы и кассовые аппараты

Кассовые суммирующие аппараты и терминалы необходимо установить всем владельцам плодоовощных лотков в Минске. Об этом рассказал  заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.


В Минске функционируют порядка 150 лотков, с которых осуществляют свою деятельность 50 субъектов хозяйствования. Внешний вид таких объектов торговли согласовывается с управлением архитектуры и строительства района. Владельцы плодоовощных ларьков в период их функционирования обязуются поддерживать их в соответствующем виде.

По словам Ю. Трущенко на днях состоялась встреча с предпринимателями. Доведены требования, которые необходимо соблюдать при реализации плодоовощной продукции в нестационарных торговых объектах.

— До 1 июля владельцы лотков должны установить КСА и терминалы для безналичной оплаты. Кроме того, им необходимо обеспечить выполнение противопожарных и санитарных правил, — подчеркнул Ю. Трущенко.
Минск-новости
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