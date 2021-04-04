



В Минске функционируют порядка 150 лотков, с которых осуществляют свою деятельность 50 субъектов хозяйствования. Внешний вид таких объектов торговли согласовывается с управлением архитектуры и строительства района. Владельцы плодоовощных ларьков в период их функционирования обязуются поддерживать их в соответствующем виде.





По словам Ю. Трущенко на днях состоялась встреча с предпринимателями. Доведены требования, которые необходимо соблюдать при реализации плодоовощной продукции в нестационарных торговых объектах.





— До 1 июля владельцы лотков должны установить КСА и терминалы для безналичной оплаты. Кроме того, им необходимо обеспечить выполнение противопожарных и санитарных правил, — подчеркнул Ю. Трущенко.







