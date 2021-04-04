







Сегодня деревню Девятовка (именно она когда-то стала прообразом Белых Рос из знаменитого фильма) полностью поглотил город. В ближайшее время в новый квартал на перекрестке Курчатова и Дзержинского переедут более 600 семей.





Весь жилой комплекс будет состоять из 5 домов. Один дом достроен и сдан, он имеет Г-образную форму и переменную высотность. Еще два расположены перпендикулярно друг другу и также образуют фигуру в виде буквы Г. Сейчас застройщик ОАО «Гродножилстрой» трудится над возведением двух «свечек», которые расположены ближе к перекрестку и станут «воротами» в жилой комплекс.





В январе 2020 года на ул. Курчатова были сданы первые 126 квартир. Новоселами стали бывшие жители деревни Девятовка. Как в фильме «Белые Росы», так и в жизни — жильцам отселяемой деревни предоставили жилье в многоэтажке, возведенной неподалеку.