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На месте съемок нетленного фильма «Белые Росы» завершают возведение ЖК. Как и в фильме, первые квартиры достались «переселенцам»

Гродно в последние годы растет очень быстро. Появились новые районы: Ольшанка и Грандичи. Но уплотнение проходит и внутри города. Таким местом на карте стал район Девятовка, названный в честь одноименной деревни, где снимали нетленный фильм «Белые Росы». Как сейчас выглядит квартал застройки и почем там можно купить 0,1 квадратного метра, читайте в материале.



Сегодня деревню Девятовка (именно она когда-то стала прообразом Белых Рос из знаменитого фильма) полностью поглотил город. В ближайшее время в новый квартал на перекрестке Курчатова и Дзержинского переедут более 600 семей.

Весь жилой комплекс будет состоять из 5 домов. Один дом достроен и сдан, он имеет Г-образную форму и переменную высотность. Еще два расположены перпендикулярно друг другу и также образуют фигуру в виде буквы Г. Сейчас застройщик ОАО «Гродножилстрой» трудится над возведением двух «свечек», которые расположены ближе к перекрестку и станут «воротами» в жилой комплекс.

В январе 2020 года на ул. Курчатова были сданы первые 126 квартир. Новоселами стали бывшие жители деревни Девятовка. Как в фильме «Белые Росы», так и в жизни — жильцам отселяемой деревни предоставили жилье в многоэтажке, возведенной неподалеку.
Realt.by
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