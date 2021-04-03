Об этом проинформировало МАРТ.





Чиновники утверждают, пишет spektr.by, что новые правила нацелены на защиту прав покупателей в своевременном получение полной и достоверной информации. Они также считают, что это даст возможность покупателям принимать оптимальное решение решения при выборе и покупке товаров.





Итак, главные новации документа





Установлены требования к продаже новых и бывших в употреблении товаров. В одном торговом объекте нельзя продавать меховые изделия, обувь, швейную и трикотажную одежду, которую была уже в употребление, и даже на новую. Не распространяется это правило на новое швейное и трикотажное белье.





Если на ценнике товара пищевых продуктов за 1 кг или 1л используется менее половины размера шрифта, нужно будет заплатить штраф.





Теперь нельзя устраивать мероприятия, нацеленные на продвижение товара. А распродажи можно проводить в исключительных случаях.





Установлены требования к информации в случае предоставления скидки при выполнении определенного условия. А именно: информацию о цене покупатели должны получать с учетом и без учета скидки. Так же продавец обязан рассказать о размере скидки и условиях ее предоставления.





При этом информация о цене товаров с учетом скидки, размере скидки и условий ее предоставления должна указываться шрифтом, размер которого меньше размера шрифта, используемого для указания цены товаров без учета скидки.





При проведении согласованных с поставщиком товаров распродаж, мероприятий, направленных на стимулирование продажи товаров, за счет снижения поставщиком товаров установленных им цен размер торговой надбавки в стоимостном выражении не должен превышать ее размера, применяемого на эти товары до начала проведения распродажи, мероприятия, направленного на стимулирование продажи товаров.



