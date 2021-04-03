Выходец из России стал руководителем проекта беспилотников Google

Выходец из России Дмитрий Долгов стал соруководителем Waymo, проекта Google по разработке беспилотных автомобилей. Об этом говорится в заявлении бывшего гендиректора Waymo Джона Крафчика, который сообщил о своем уходе.





До повышения Долгов был техническим директором компании. Вместе с ним управлять Waymo будет Текедра Мавакана, которая ранее работала операционным директором.





«Новые соруководители Waymo обладают дополняющими друг друга навыками и опытом <...> и уже много лет работают вместе в тесном сотрудничестве на высших руководящих должностях в компании», — отметил Крафчик.





Согласно данным учетной записи Долгова на LinkedIn, в 2000 году он окончил магистратуру Московского физико-технического института, а в 2006-м получил Ph.D в Мичиганском университете. В Google Долгов устроился в 2009 году, возглавив разработку ПО в тогда еще безымянном проекте по созданию беспилотников. Когда в 2016 году Google выделила Waymo в отдельную компанию, Долгов стал ее техническим директором.





Джон Крафчик руководил Waymo c 2015 года. Он отметил, что после ухода с поста гендиректора продолжит работать советником компании.





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