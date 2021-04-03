Выходец из России стал руководителем проекта беспилотников Google
Выпускник МФТИ Дмитрий Долгов стал одним из руководителей Waymo, проекта Google по созданию беспилотников. До повышения он был техническим директором компании
Выходец из России Дмитрий Долгов стал соруководителем Waymo, проекта Google по разработке беспилотных автомобилей. Об этом говорится в заявлении бывшего гендиректора Waymo Джона Крафчика, который сообщил о своем уходе.
До повышения Долгов был техническим директором компании. Вместе с ним управлять Waymo будет Текедра Мавакана, которая ранее работала операционным директором.
«Новые соруководители Waymo обладают дополняющими друг друга навыками и опытом <...> и уже много лет работают вместе в тесном сотрудничестве на высших руководящих должностях в компании», — отметил Крафчик.
Согласно данным учетной записи Долгова на LinkedIn, в 2000 году он окончил магистратуру Московского физико-технического института, а в 2006-м получил Ph.D в Мичиганском университете. В Google Долгов устроился в 2009 году, возглавив разработку ПО в тогда еще безымянном проекте по созданию беспилотников. Когда в 2016 году Google выделила Waymo в отдельную компанию, Долгов стал ее техническим директором.
Джон Крафчик руководил Waymo c 2015 года. Он отметил, что после ухода с поста гендиректора продолжит работать советником компании.
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19:26 03/04/2021
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