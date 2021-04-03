Совмин изменил положение о зарплатах для топ-менеджеров

Совет Министров изменил положение о зарплатах для топ-менеджеров. В редакции 2019 года говорилось, что соотношение зарплаты руководителя и средней зарплаты по компании не может превышать восемь. Сейчас вводится другая норма.