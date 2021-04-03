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Совмин изменил положение о зарплатах для топ-менеджеров

Совет Министров изменил положение о зарплатах для топ-менеджеров. В редакции 2019 года говорилось, что соотношение зарплаты руководителя и средней зарплаты по компании не может превышать восемь. Сейчас вводится другая норма.


Решено, пишет Office Life, что зарплата состоит из оклада, надбавки, премии, бонусов и вознаграждений по итогам финансово-хозяйственной деятельности. И это относится только к госкомпаниями и тем, где госдоля превышает 50%.

Если госпредприятие находится в процессе банкротства, санации, то руководителя могут оставить без премии, бонусов и т. п. Новый порядок действует с 1 апреля 2021 года.
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