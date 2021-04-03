Дочерняя компания литовской VMG вошла в "Беллесбумпром"





Компания была зарегистрирована в 2011 году. Основной вид деятельности — лесозаготовки, пишет Office Life. То есть это иностранное предприятие не занимается выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.





В прошлом году ЕБРР согласился поддержать займами компании VMG в Беларуси, в том числе «СВУДС экспорт».





Кроме «дочки» VMG в концерн включили еще два юрлица: «Конкорд Эко» (Полоцк) и «Экман» (Докшицы). Первое из них зарегистрировано в 2019 году. Официально основной вид деятельности — сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Летом 2020 года компания заявляла, что будет производить пеллеты.