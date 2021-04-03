Правительство засекретило планы по социально-экономическому развитию на 2021 год, установив на них гриф «Для служебного пользования». Зачем это было сделано – чиновники не объяснили.





При этом, несмотря на пессимистичные прогнозы, белорусская экономика показала в январе-феврале рост на 0,8%. Хотя эти цифры не убедили Всемирный банк, который прогнозирует, что снижение ВВП Беларуси в текущем году составит 2,2%.





UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают нынешнюю ситуацию в экономике?





«Номенклатурно-бюрократический приемчик, чтобы меньше получать критики»

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук в комментарии UDF отметил, что засекречивание планов по социально-экономическому развитию может объясняться несколько ми причинами.









Фото: svaboda.org





«Например, это сделано для того, чтобы чиновников потом не чихвостили, поскольку предыдущие планы регулярно заваливались. Чтобы не подставляться в правительстве решили: засекретим. Номенклатурно-бюрократический приемчик, чтобы меньше получать критики из вне. В том числе от тех организаций, с которыми белорусские власти хотят сотрудничать в плане получения кредитов», – сказал Романчук.





Вторая возможная причина, по его мнению: желание скрыть плачевное состояние доходной части бюджета. Что означает необходимость урезания расходов, что повлияет на выполнение социальных программ.





«Третье возможная причина: высокомерное отношение в режиме ОМОНоправа и ОМОНоэкономики: нечего вам знать. Они считают, что бюджет – это их дело, а Беларусь для них кормовая база», – отметил Романчук.





Как он оценивает перспективы развития белорусской экономики в текущем году?





«В этом году мировая экономика будет расти со скоростью 5%. Развивающиеся страны – еще больше. Они будут повторять траекторию буквы V, когда 2020 год стал годом провала из-за пандемии. У всех будет восстановление. Но в Беларуси идет планомерное и предсказуемое углубление рецессии. И оно будет еще большим, если не будет оказана поддержка госсектору через внешние кредиты. Если же запустят печатный станок, то ситуация еще больше усугубится. Я не вижу в белорусской экономике устойчивого источника роста», – считает Романчук.





Его прогноз насчет результатов 2021 года:





«Скорее всего, будет минус 3-5% ВВП. Хотя стоило бы разобрать структурные завалы и пойти на минус 5-7%, а дальше начался бы путь вперед».





Людей прежде всего волнуют их зарплаты: удержится ли средняя по стране к концу года на уровне 500 долларов?





«Думаю, даже по 400 долларов не будет. Нужно готовиться к тому, что будет в среднем около 300 на руки, а пенсии составят меньше 150 долларов. Устойчивость рубля под большим вопросом, инфляция рубля будет больше 10% в год. Людям нужно готовиться к тому, что на 20-25% их доходы будут меньше, и соответственно уже сейчас корректировать расходы», – полагает Романчук.





«Рост экономики в начале года никого не должен вводить в заблуждение»









Старший аналитик «Альпари-Евразия» Вадим Иосуб в комментарии UDF отметил, что непросто догадаться об истинных причинах засекречивания планов по социально-экономическому развитию.









Фото: euroradio.pl





«Но что очевидно: как минимум один из пунктов программы правительству не хотелось обнародовать. Но что именно – не хочется гадать. Возможно, там указаны прогнозы, которые де-факто не будут совпадать с реальностью», – сказал Иосуб.





Как он относится к прогнозу Всемирного банка о падении белорусской экономики по итогам года на 2,2%?





«Прогноз выглядит весьма реалистичным. Я оценил бы падение ВВП на уровне между 1% и 2%», – отметил Иосуб.





Но ведь в начале года белорусская экономика растет.





«Рост в начале года никого не должен вводить в заблуждение. Это эффект низкой базы в начале 2020 года, с которым и было сравнение. Что было в начале прошлого года? Не было контракта на поставки нефти из России, соответственно серьезно снизилась нефтепереработка и ее экспорте. Не было на тот момент и контрактов с Индией и Китаем на поставку калийных удобрений. Плюс уже в этом году росту ВВП помогла холодная зима: потребовалось больше выработки тепла», – сказал Иосуб.









Он обратил внимание, что уже заметна негативная тенденция: по итогам двух месяцев темп роста экономики был меньшим, чем по итогам одного января.





Что, по его мнению, будет к концу года со средней зарплатой?





«Средняя зарплата будет в валютном эквиваленте будет значительно ниже 500 долларов и двигаться в направлении 400», – считает Иосуб.