Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные

Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY





FINANCE.TUT.BY посмотрел , какие курсы валют установили обменники.





Выше всего курс продажи банками доллара — 2,67 рубля (Альфа-Банк, Белагропромбанк, Беларусбанк), а ниже всего — 2,644 рубля (МТБанк, Белорусский народный банк).





Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.





Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, БСБ Банк — 2,636 рубля.





Курс продажи банками евро выше всего в Альфа-Банке, Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке — 3,114 рубля.





Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,101 рубля.



