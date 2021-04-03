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Власти Беларуси отдали часть Гродненской ТЭЦ-2 в залог дочке российского банка

Платежеспособность белорусского госсектора начинает вызывать вопросы даже у самых стойких кредиторов местной агрохунты – дочек российских банков.


В частности, пишет АФН, правительство РБ было вынуждено передать Белвнешэкономбанку в залог по кредиту часть действующей в стране ТЭЦ.

«Произвести залог открытому акционерному обществу «Белвнешэкономбанк» имущества (паровая турбина № 2, тип ПТ-60-130/13, в комплекте с генератором, инвентарный номер 25429), расположенного по Скидельскому шоссе, 10, ТЭЦ-2, в г. Гродно, находящегося в собственности Республики Беларусь и хозяйственном ведении гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго», рыночной стоимостью на 9 февраля 2021 г. 22 800 000 рублей (без учета налога на добавленную стоимость) для обеспечения исполнения его обязательств по кредитным договорам от 29 февраля 2016 г. № 35010-К16-002 и от 27 июня 2016 г. № 35010-К16-003», - говорится в постановлении Совмина №188 от 2 апреля 2021 года.

Примечателен на самом деле не столько объект залога, сколько даты подписания кредитных договоров. В течение 5 лет банк не требовал залога, но в итоге что-то пошло не так. Теперь гарантии правительства Беларуси уже не хватает.
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