Управление Суэцкого канала планирует расширить его русло





Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya, заявил глава ведомства Усама Рабиа, пишет oxu.az.





"В настоящее время проводится исследование по расширению канала после произошедшей аварии, - приводит в пятницу его слова издание Al Shorouq. - При этом необходимости в углублении канала нет".





Глубина Суэцкого канала составляет 24 метра (66 футов).





"Инцидент с контейнеровозом стал практическим уроком по выходу из кризиса в чрезвычайных обстоятельствах", - добавил Рабиа.