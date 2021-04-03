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Почему белорусы не боятся увольнения

58% жителей Беларуси не боятся увольнения ‒ выяснила поисковая система вакансий GorodRabot.by

Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу. 

Оказалось ‒ увольнения опасаются только 42% опрошенных. 

Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 22 по 28 марта 2021 года. В опросе приняли участие 1740 граждан Беларуси. 

Вы боитесь увольнения ‒ результаты опроса 


Мы, пишет spektr.by, спросили наших пользователей в Беларуси ‒ вы боитесь увольнения? 

Большинство опрошенных ответили отрицательно: 31% участников опроса уверены, что в случае увольнения быстро найдут новую работу, а 27% ответили, что работают на себя. 

42% участников опроса, наоборот, боятся потерять работу: 32% из опасающихся увольнения считают, что новую работу будет трудно найти, 10% имеют финансовые обязательства ‒ выплачивают кредит. 
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