Почему белорусы не боятся увольнения
58% жителей Беларуси не боятся увольнения ‒ выяснила поисковая система вакансий GorodRabot.by
Поисковая система вакансий GorodRabot.by выяснила, насколько в Беларуси боятся потерять работу.
Оказалось ‒ увольнения опасаются только 42% опрошенных.
Опрос проходил на сайте поисковой системы и в соцсетях GorodRabot.by с 22 по 28 марта 2021 года. В опросе приняли участие 1740 граждан Беларуси.
Вы боитесь увольнения ‒ результаты опроса
Мы, пишет spektr.by, спросили наших пользователей в Беларуси ‒ вы боитесь увольнения?
Большинство опрошенных ответили отрицательно: 31% участников опроса уверены, что в случае увольнения быстро найдут новую работу, а 27% ответили, что работают на себя.
42% участников опроса, наоборот, боятся потерять работу: 32% из опасающихся увольнения считают, что новую работу будет трудно найти, 10% имеют финансовые обязательства ‒ выплачивают кредит.
12:00 03/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение