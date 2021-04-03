Бывший президент НАН Александр Войтович рассказал «Белсату», что не так с разработкой белорусской вакцины.





Александр Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против коронавируса. Разрабатывать ее поручили Министерству здравоохранения и Национальной академии наук. План действий таков: к середине 2022 года создают прототип, а в 2023 году вакцина будет готова – пройдет все испытания, вместе с клиническими.





Ученые сомневаются в реализации амбициозных планов





Усилия белорусских чиновников и медиков разработать отечественную вакцину могут быть напрасными, считает бывший президент НАН Александр Войтович:





«Дело в том, что если в мире что-то создали, то другие могут это повторить. Поэтому можно исследовать вакцины, разлагать на компоненты и в принципиальном плане можно ее создать. Но я не убежден, что мы сделаем свою вакцину. Только если возьмем разработки других стран, если та же Россия отдаст нам свои исследования. Но даже и в таком случае это будет очень долго, ведь у нас нет технологических кадров. Мы никогда не разрабатывали таких субстанций. Это будет впервые.





Нам для разработки нужны будут огромные деньги, много времени. Со временем придет опыт, может, найдутся и средства. Но после всего возникает вопрос экономической целесообразности. Кто будет приобретать ее у нас? Сегодня вакцины разрабатываются всемирно известными фирмами. Они давно этим занимаются и имеют бюджеты, сравнимые с бюджетом нашей страны. Это настоящие монстры, мощные фирмы в финансовом плане, производственном, имеют опыт».





Хватит ли у Беларуси средств создать вакцину?





Для создания своей вакцины из бюджета республиканского централизованного инновационного фонда должны выделить чуть более 9 миллионов рублей. При этом основная часть средств – более 5,4 миллиона рублей – пойдет на реконструкцию Центра экспериментальной и прикладной вирусологии, за 3,6 миллиона рублей приобретут оборудование. А вот на собственно исследовании перераспределят прежний бюджет Минздрава и выделят 1,1 миллиона рублей.





Стоит отметить, что Россия в разработку вакцины «Sputnik V» инвестировала около 1,5 миллиарда рублей (около $ 20 миллионов). В Китае на разработку и испытания вакцины потратили около $ 2 миллиардов. А в США на исследовательские работы только правительство страны выделило $ 2,6 миллиарда, а частные компании – $ 7 миллиардов.





«Посмотрите, создала ли вакцину какая-либо страна в мире, соразмерная с Беларусью по численности населения, развитию экономики. Такого просто нет, и это тоже о чем-то же свидетельствует. И совсем другой вопрос: а кто будет приобретать вакцину, которую создаст Беларусь? Надо же всему миру показать и доказать, что она эффективна и лучше уже созданных. Нужно иметь рынок. А какой рынок у Беларуси? Наша страна раньше с таким товаром никогда не выступала. Ведь на вакцину из Беларуси, которая хочет войти на мировой рынок, будут смотреть через лупу. И у меня сомнения возникают, что мы можем сделать что-то, что в мире будут воспринимать как эффективную вакцину», – рассуждает Александр Войтович.





Первая партия китайской вакцины в Беларуси. Источник: minzdrav.gov.by





Сейчас в Беларуси начали вакцинацию российской вакциной «Sputnik V», а также китайским препаратом «Vero Cell». Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал, что обсуждают вопрос локализации производства китайской вакцины в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе индустриального парка «Великий камень». На базе «Белмедпрепаратов» намерены разливать российскую вакцину.





Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что таким образом власти Беларуси будут стремиться наклеить на иностранную вакцину свои этикетки и начать контрабанду лекарств.





«Белорусский правитель собирается заняться процессом запуска производства российской вакцины «Sputnik V» в Беларуси. Следом появится уже «белорусская» вакцина, то есть российская с белорусской этикеткой.





Получив бесплатно от России новейшие технологии для производства вакцины, Лукашенко начнет ее продажу по всему миру.





И самое главное: как только на российской вакцине появится белорусская этикетка и Лукашенко начнет врать, что в Беларуси появилась «своя» вакцина, то эта «белорусская» вакцина польется потоком в Украину.





А пока Лукашенко будет рассказывать сказки, что российскую вакцину «Sputnik V» создали белорусские ученые, а Россия пользуется белорусским интеллектом», – пишет в своем Telegram-канале Андрей Суздальцев.