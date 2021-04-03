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Кто из минчан получает пенсии больше 1500 рублей, а кто — около 130 рублей

Большинство пенсионеров вынуждено продолжать работу или искать подработку.

Фото: TUT.BY

Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля составил 515,74 рубля, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. У некоторых эти выплаты превышают 1500 рублей, в у некоторых — около 130 рублей.

Портал tut.by посмотрел, как отличаются пенсии минчан.

Средний размер пенсии по инвалидности в Минске на начало февраля составлял 445,3 рубля. При этом средняя пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания — 417,2 рубля, вследствие трудового увечья или профзаболевания — 224,8 рубля.

Средние пенсии по инвалидности вследствие катастрофы на ЧАЭС — 1 571,4 рубля. На начало декабря прошлого года эти выплаты составляли 1 488,8 рубля, на начало мая — 1424 рубля.

Средний размер трудовых пенсий на начало февраля в Минске — 522,6 рубля (на начало декабря — 522,8 рубля).

Выплаты по случаю потери кормильца на одного члена семьи — 327,6 рубля.

Средние пенсии по возрасту инвалидов ВОВ — 907,7 рубля.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, у минчан, как и в целом по стране, составляет 131,44 рубля.

Согласно исследованию, низкий размер государственной пенсии — основного источника дохода на пенсии — вынуждает продолжать работу или искать подработку.
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