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Что происходит на предприятии, где власти испугались забастовки

На этой неделе в центре внимания оказался Минский молочный завод №1.

Фото: PROEKT-M.BY

Сначала оттуда стали активно увольняться работники, не согласные подписать новый договор о коллективной материальной ответственности. Потом на предприятии отстранили гендиректора, приказ о коллективной ответственности отменили, а работников пообещали вернуть. А Федерация профсоюзов сообщила, что о проблеме было известно еще с осени. Tut.by выяснил, как сейчас обстоят дела на заводе.

Сегодня на Минском молочном заводе №1 прошло собрание, на котором объявили об отмене приказа о коллективной материальной ответственности для всех, в том числе и для тех, кто ранее подписал этот документ. Также руководство планирует «максимально возвращать людей».

Работники завода рассказывали журналистам, что в то время, когда люди активно увольнялись, трудиться на предприятие приезжали с Молодечненского молочного комбината. Генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» (в этот холдинг входит Минский молочный завод № 1) Сергей Некрашевич подтверждает, что такое действительно было, часть людей привлекали из Молодечно.

Также работники завода сообщали, что во время увольнений не работала одна из производственных линий предприятия.

— Если остановки и были, то по технологическим причинам: есть же ремонтные работы, настройка оборудования и так далее, — комментирует Сергей Некрашевич.
крупные предприятия
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