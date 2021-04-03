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Все бизнесы владелицы ивент-пространства «Месца» временно закрыли

Ивент-пространство «Месца», маникюрный салон «Сороки», а сейчас и бар «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, временно закрыли до устранения нарушений после визита санстанции.


Об этом рассказала TUT.BY его владелица Ксения Федорова.

Бизнесвумен рассказала, что все ее бизнесы сейчас временно закрыты. Речь о баре «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, event-пространстве «Месца» на Революционной, где на днях открылась выставка проекта «Машина дышит, а я — нет», а также маникюрном салоне «Сороки» c той же Революционной.

Проекты закрыты временно, до устранения нарушений.

Ксения написала в Facebook, что в связи с событиями получила удивительное количество поддержки от всех и поблагодарила за это.

Федорова публично говорит о политике, высказывает свою позицию в соцсетях и в прессе. Ее бизнесы также принимали участие в «забастовках» и не работали в определенные дни в прошлом году.
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