Фото дня: было восемь фирм, осталась одна
Снимок, который прекрасно иллюстрирует состояние частного бизнеса.
Центр Гродно, улица Советская, 2 апреля 2021 года. Фото: Белсат
Вот так ходишь по улицам и уже не замечаешь вывесок, к которым привык давно. А тут бац — нет их. Снимок сделали наши журналисты в Гродно 2 апреля, пишет Белсат. Фото прекрасно иллюстрирует дела бизнеса в Гродно и экономики вообще. Еще недавно здесь были вывески с названиями фирм, ИП, которые работали в центре города. Из восьми вывесок осталась всего одна…
А вы замечаете, как закрываются кафе, рестораны, частные мастерские?
08:27 03/04/2021
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