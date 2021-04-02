Работников «Атланта» переводят на четырехдневку
Работники завода «Атлант» сообщают, что на часть апреля их переводят на четырехдневный график работы вместо пятидневного.
«Выпавшие» дни, как предполагается, отработают позже. По словам работников, такое решение руководство приняло из-за нехватки комплектующих, необходимых для производства холодильников. Tut.by попытался узнать, действительно ли завод перешел на сокращенную рабочую неделю и как долго это продлится.
Информация о том, что «Атлант» переходит на четырехдневный график работы и переносят «выпавшие» рабочие дни на другие даты, появилась еще в конце марта. Работники писали:
«На заводе нет средств для закупки комплектующих, и руководство решило путем сокращения рабочих часов уменьшить затраты на зарплату работников. В принципе, ничего нового для завода, работающего на склад».
Чуть позже еще один работник сообщил в редакцию, что дело вовсе не в отсутствии средств у предприятия, а в задержке поставки материалов, необходимых для производства холодильников.
Получить комментарий руководства «Атланта» по этому вопросу оперативно не получилось: ни на звонки, ни на сообщения журналистам не ответили. Однако один из заводчан передал журналистам письмо от администрации предприятия, которое разослали работникам.
«Положение дел на рынке меняется буквально каждый день. Поэтому любые планы должны корректироваться в зависимости от ситуации. В эти дни для нашей компании она сложилась так, что в апреле мы вынуждены снизить суточные графики производства холодильников и морозильников с 3300 до 3000. Три пятницы — 2, 9 и 16 апреля — на МЗХ будут выходными. Их мы отрабатываем в субботу — 24 апреля, 22 мая и 26 июня. Причина такого решения — ситуация на рынке химических компонентов, которые мы применяем в производстве холодильников», - говорится в сообщении.
Также там написано, что 2021 год для «Атланта» начался сложно. Он испытывает недостаток производственного персонала. Также указано, что на работу предприятия сейчас влияют внешние факторы. Среди них — рост цен на материалы, вопрос с поставками комплектующих (тут вспомнили в том числе про «пробку» в Суэцком канале).
20:19 02/04/2021
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