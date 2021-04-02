Работников «Атланта» переводят на четырехдневку

«Выпавшие» дни, как предполагается, отработают позже. По словам работников, такое решение руководство приняло из-за нехватки комплектующих, необходимых для производства холодильников. Tut.by попытался узнать, действительно ли завод перешел на сокращенную рабочую неделю и как долго это продлится.





Информация о том, что «Атлант» переходит на четырехдневный график работы и переносят «выпавшие» рабочие дни на другие даты, появилась еще в конце марта. Работники писали:





«На заводе нет средств для закупки комплектующих, и руководство решило путем сокращения рабочих часов уменьшить затраты на зарплату работников. В принципе, ничего нового для завода, работающего на склад».





Чуть позже еще один работник сообщил в редакцию, что дело вовсе не в отсутствии средств у предприятия, а в задержке поставки материалов, необходимых для производства холодильников.





Получить комментарий руководства «Атланта» по этому вопросу оперативно не получилось: ни на звонки, ни на сообщения журналистам не ответили. Однако один из заводчан передал журналистам письмо от администрации предприятия, которое разослали работникам.





«Положение дел на рынке меняется буквально каждый день. Поэтому любые планы должны корректироваться в зависимости от ситуации. В эти дни для нашей компании она сложилась так, что в апреле мы вынуждены снизить суточные графики производства холодильников и морозильников с 3300 до 3000. Три пятницы — 2, 9 и 16 апреля — на МЗХ будут выходными. Их мы отрабатываем в субботу — 24 апреля, 22 мая и 26 июня. Причина такого решения — ситуация на рынке химических компонентов, которые мы применяем в производстве холодильников», - говорится в сообщении.





Также там написано, что 2021 год для «Атланта» начался сложно. Он испытывает недостаток производственного персонала. Также указано, что на работу предприятия сейчас влияют внешние факторы. Среди них — рост цен на материалы, вопрос с поставками комплектующих (тут вспомнили в том числе про «пробку» в Суэцком канале).