Теперь не требуется согласие антикризисных управляющих на участие в процессе банкротства.





«Представление кандидатуры управляющего в суд становится административной процедурой, а представленные в суд заявителем кандидаты в управляющие являются лицами, в отношении которых ведется административный процесс. По результатам рассмотрения кандидатур суд обязывает одного управляющего к отбытию назначения, а остальных освобождает. Контроль за отбытием назначения возлагается на территориальный отдел по санации и банкротству Минэкономики и отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника», — комментирует кризис-менеджер Сергей Пинчук.





Другое новшество: по тексту закона слова «управляющий имеет право» повсеместно заменены словами «управляющий обязан», кроме статьи, определяющей порядок выплаты вознаграждения управляющему.





Теперь закон о банкротстве устанавливает и санкции к управляющим. Так, в случае превышения 12-месячного срока ликвидации должника суд устанавливает ненадлежащее отбытие назначения управляющим и применяет в его отношении последствия, установленные декретом № 3. А именно: управляющий объявляется тунеядцем и обязанным лицом, комментирует Пинчук.