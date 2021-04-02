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Вступили в силу изменения в закон о банкротстве: кризис-менеджеру легко стать тунеядцем

Вступили в силу изменения в закон о банкротстве. По мнению кризис-менеджеров, самые актуальные из них те, которые изменяют порядок назначения антикризисных управляющих. По некоторым оценкам, инициатива по этому вопросу исходила от Министерства по налогам и сборам, которое не может найти управляющих по своим делам.

Теперь не требуется согласие антикризисных управляющих на участие в процессе банкротства.

«Представление кандидатуры управляющего в суд становится административной процедурой, а представленные в суд заявителем кандидаты в управляющие являются лицами, в отношении которых ведется административный процесс. По результатам рассмотрения кандидатур суд обязывает одного управляющего к отбытию назначения, а остальных освобождает. Контроль за отбытием назначения возлагается на территориальный отдел по санации и банкротству Минэкономики и отдел принудительного исполнения по месту нахождения должника», — комментирует кризис-менеджер Сергей Пинчук.

Другое новшество: по тексту закона слова «управляющий имеет право» повсеместно заменены словами «управляющий обязан», кроме статьи, определяющей порядок выплаты вознаграждения управляющему.

Теперь закон о банкротстве устанавливает и санкции к управляющим. Так, в случае превышения 12-месячного срока ликвидации должника суд устанавливает ненадлежащее отбытие назначения управляющим и применяет в его отношении последствия, установленные декретом № 3. А именно: управляющий объявляется тунеядцем и обязанным лицом, комментирует Пинчук.
Officelife.media
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