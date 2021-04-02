- Необоснованно повысили цены – выжигать калёным железом.





- Не взяли белорусские товары на реализацию (неважно, какая причина) – выжигать калёным железом.





- Работники компании проявили гражданскую позицию, отличную от официальной идеологии - выжигать калёным железом.





- Инвесторы не справились с валовыми показателями (даже по причине блокировки со стороны госорганов) - выжигать калёным железом.





- Допустили просрочку в расчётах с государством или его монополистами - выжигать калёным железом.





- Закупили оборудование, машины за рубежом не у того производителя, в обход рекомендаций правительства и его структур - выжигать калёным железом.





- Не вовремя получили оплату из-за рубежа (не касается номеклатурно-силовых конкурентов) - выжигать калёным железом.





- Посмели потеснить на рынке государственные предприятия – обвинить в нечестной конкуренции и - выжигать калёным железом.





- Посмели работать через легальные, используемые во всём мире схемы оптимизации налоговой нагрузки - выжигать калёным железом.





- Допустили убытки по самым разным, в том числе форс-мажорным причинам - выжигать калёным железом.





- В фирменных цветах компании допустили запрещённое сочетание белого и красного цветов, оказали помощь не согласованным с официальными органами организациям и лицам - выжигать калёным железом.





Вот такая новация в белорусской экономической политике. Здравый смысл, экономическая наука и история подсказывают: стабильные, надёжные деньги, низкие налоги, открытая торговля, независимый суд, справедливая конкуренция – вот ключ к страновому успеху.





Однако белорусские власти сформировали своё отношение к этим рекомендациям – выжигать калёным железом.