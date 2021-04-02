Для ретейла вводятся новые правила распродаж
В Беларуси вступило в силу постановление, которое вводит новые правила распродаж.
Во-первых, теперь во время распродажи всем покупателям должна предоставляться скидка, «не обусловленная выполнением каких-либо условий».
Во-вторых, ретейлу во время распродажи нужно выполнить несколько условий:
товары уже предлагались покупателям на обычных условиях;
стимулирование продажи этих товаров не запрещено;
на товары в Беларуси не установлены фиксированные цены или предельные минимальные (например, на сахар, но есть исключение — пищевые продукты со сроком годности менее 30 календарных дней).
Также с 2 апреля в стране действуют единые требования к шрифту на ценниках. Имеется в виду цена пищевых продуктов за килограмм или литр. Теперь это «не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара».
Источник: officelife
15:22 02/04/2021
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