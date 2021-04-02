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Дожили! Почти каждая третья столичная компания убыточна

По доле убыточных предприятий среди белорусских регионов лидирует Минск. В январе 2021 года убыточных предприятий в белорусской столице насчитывалось 32,4%.

Такие данные приводятся в сборнике Белстата о социально-экономическом развитии регионов в январе-феврале 2021 года. На основе этих данных СМИ подготовили рейтинг самых убыточных регионов Беларуси по доле соответствующих организаций в общем числе компаний.

Число убыточных организаций всегда максимально в 1-м квартале и с каждым кварталом в течение года обычно снижается. Поэтому Myfin.by привел также данные по доле убыточных предприятий в регионе за январь прошлого года. По данным за январь 2021 максимальная доля убыточных предприятий (32,4%) пришлась на Минск. В столице практически каждая третья компания оказалась в зоне отрицательной доходности. 

По состоянию на конец января 2021 года, в регионах Беларуси зарегистрированы следующие проценты убыточных производств от общего количества предприятий:

Минск - 32,4 процента;
Брестская область - 28,4 процента;
Могилёвская область - 27,9 процента;
Минская область - 26,9 процента;
Витебская область - 26,3 процента;
Гродненская область - 26 процентов;
Гомельская область - 17,4 процента.

Таким образом, лучше всего финансовые дела обстоят в Гомельской области, где доля убыточных компаний составляет всего 17,4%.  В этом году доля убыточных компаний значительно превышает прошлогодние показатели – в 1,2-1,3 раза.
Источник: thinktanks.by
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