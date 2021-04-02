Евро резко подорожал. Вырос и доллар

Напомним, что по итогам марта белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,83%, но за 2 дня апреля потерял 0,35%





Курс доллара вырос на 0,0090 BYN до 2,6388 BYN/USD — это максимальный уровень за два месяца с 3 января 2021.





До исторического максимума доллару не хватает всего две с половиной копейки.





Курс евро подскочил на 0,0226 BYN до 3,1089 BYN/EUR. Евро за два дня стал дороже ровно на 3 копейки, а до этого он находился на минимуме за 3,5 месяца.





Курс российского рубля сегодня остался без изменений на уровне 3,4682 BYN/100 RUB.





Итоги марта 2021 на валютном рынке Беларуси

В марте белорусский рубль девальвировался только к доллару, но значительно укрепился к евро и в меньшей степени к российскому рублю:





курс доллара +0,0174 BYN (+0,67%);

курс евро −0,0873 BYN (−2,76%);

курс российского рубля −0,0334 BYN (−0,95%);

корзина валют −0,83%.





Итоги первого квартала 2021 на валютном рынке Беларуси

Подведём итоги первого квартала текущего года. Белорусский рубль ещё не навернулся, но к доллару всё же подешевел достаточно сильно, одновременно существенно укрепившись к евро.





курс доллара +0,0442 BYN (+1,71%);

курс евро −0,0891 BYN (−2,81%);

курс российского рубля −0,0177 BYN (−0,51%);

корзина валют −0,32%.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос на 27 копеек до 76,0734 российских рублей.





Курс евро на завтра поднялся на 64 копейки до 89,5916 российских рублей.





Итоги марта 2021 на валютном рынке России

Российский рубль существенно девальвировался к доллару, но более сильно укрепился к евро:





курс доллара +1,2000 BYN (+1,61%);

курс евро −1,6291 BYN (−1,80%);





Итоги первого квартала 2021 года на валютном рынке России

С начала года российский рубль значительно подорожал к евро, но девальвировался к доллару:





курс доллара +1,7616 BYN (+2,38%);

курс евро −2,0480 BYN (−2,26%);



