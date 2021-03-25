В Украине хотят поставить заслон хлынувшим из Беларуси растворителям





В Украине обеспокоены хлынувшими из России и Беларуси растворителями, которые используются для производства фальсифицированного топлива и уклонения от уплаты акцизного налога. Об этом говорится в исследовании украинской «Консалтинговой группы «А-95».





Ранее крупнейший украинский производитель нефтепродуктов «Укртатнафта» обратился к председателю Государственной налоговой службы Алексею Любченко с просьбой разобраться в ситуации с поставками растворителей, которая приводит к увеличению объема фальсифицированного топлива. Дело в том, что под видом растворителей для лакокрасочных изделий в Украину без уплаты акцизного налога завозятся вещества, добавляемые к топливу с целью увеличения октанового числа.





Растворители представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: метил-трет-бутиловый эфир, метанол и другие. Согласно Налоговому кодексу Украины, по отдельности эти компоненты облагаются по максимальной акцизной ставке для бензинов — 213 евро за 1000 л, но в смеси под видом растворителей въезжают без акциза.





В 2020 году в Украину было импортировано 77,4 тыс. тонн растворителей, на 15% больше, чем в 2019 году. В январе-феврале 2021 года импорт продолжил рост: 9,2 тыс. тонн против 8 тыс. тонн (+15%) за аналогичный период прошлого года. Основной объем поступает из России и Беларуси, отмечают в «А-95».





Импортерами подавляющего объема таких растворителей преимущественно выступают компании, напрямую связанные с сетями автозаправочных станций или мини-НПЗ.





Эксперты и участники рынка просят Кабинет министров Украины пресечь оборот растворителей, под видом которых все чаще фиксируется безналоговый оборот нефтепродуктов и компонентов для их производства в кустарных условиях.





В Консалтинговой группе «А-95» заявляют о стремительном расширении теневого рынка нефтепродуктов в Украине, что проявляется как в растущих объемах производства на мини-НПЗ и нефтебазах, так и в массовом использовании схем по уходу от налогообложения путем нарушения кассовой дисциплины и махинаций с документами на топливо. Потери госбюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году оценивались в 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд.