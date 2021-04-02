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Польша хочет облегчить трудоустройство иностранцев из культурно близких стран

Правительство Польши планирует облегчить трудоустройство иностранцев в отраслях, где больше всего не хватает работников. Об этом сообщает RMF24.


"Мы завершаем работу над документом продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, способствующих трудоустройству иностранцев в отраслях, где не хватает польской рабочей силы", - заявил в четверг Ярослав Говин, вице-премьер, министр развития, труда и технологий.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, потребуется больше работников", - сказал Говин, которого цитирует "Европейская правда".

Как добавил вице-премьер, пишет АФН, "мы должны импортировать руки, а больше всего - мозги, из стран, которые культурно близки к Польше".

Вместе с тем он пояснил, что правительство в первую очередь занимается профессиональной активизацией поляков.

По его словам, в рамках Нового курса его группа предложит налоговый механизм, который будет поощрять людей, уже пенсионного возраста, продолжать работать.
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