Иллюстративное фото





Общий ущерб, пишет МогилевОнлайн, оценен в более 270 тысяч белорусских рублей.





35-летний могилевчанин, являясь директором общества с ограниченной ответственностью и работая в должности начальника отдела компании, заключил договоры с предприятиями на поставку свинины. Однако денежные обязательства по договорам поставки не выполнил, перепродав товар другим хозяйствам.





Таким образом, преступнику удалось обмануть 19 предприятий. Ущерб оценен в более 260 000 белорусских рублей.





Все заработанные деньги мужчина проиграл на ставках в букмекерских конторах.