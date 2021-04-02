Общежитие Минского завода автоматических линий продано с аукциона. В ходе торгов начальная цена лота выросла в 5 раз
Пустующее четырехэтажное общежитие Минского завода автоматических линий на улице Фроликова продано с аукциона. Цена лота в ходе торгов выросла в 5 раз.
Фото: скриншот «Яндекс Панорамы»
Об этом «Минск-Новостям» сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.
— Это был первый в нынешнем году аукцион, организованный нашим комитетом. За капитальное строение общей площадью 2318,9 кв. м на ул. Фроликова, 11, и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит 1.197.000 рублей, — отметила заместитель начальника отдела по распоряжению госимуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Жанна Стальмашенко.
Общежитие Минского завода автоматических линий на ул. Фроликова было построено в 1956 г. Здание не использовалось около 10 лет.
07:39 02/04/2021
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