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Об этом «Минск-Новостям» сообщили в комитете государственного имущества Мингорисполкома.





— Это был первый в нынешнем году аукцион, организованный нашим комитетом. За капитальное строение общей площадью 2318,9 кв. м на ул. Фроликова, 11, и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания спорили девять участников торгов. В итоге начальная цена возросла в пять раз, победитель заплатит 1.197.000 рублей, — отметила заместитель начальника отдела по распоряжению госимуществом комитета государственного имущества Мингорисполкома Жанна Стальмашенко.





Общежитие Минского завода автоматических линий на ул. Фроликова было построено в 1956 г. Здание не использовалось около 10 лет.







