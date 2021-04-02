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Как Беларусь обогнала всех по поставкам молочной продукции в Россию

Беларусь нарастила поставки молочных продуктов на российский рынок и свою долю в импорте. Особенно заметна динамика по мороженому.


Согласно данным аналитического центра Milknews, который использовал статистику Федеральной таможенной службы России, совокупный импорт молочных продуктов в пересчете на молоко в январе текущего года сократился на 25% и составил 577 тысяч тонн на сумму 202,6 млн долларов, пишет Завтра твоей страны. Поставки уменьшились из всех стран, кроме Беларуси, и по всем видам продукции, кроме сыров.

Из Беларуси, как подсчитал Milknews, объем ввоза молочных продуктов за первый месяц 2021 года вырос на 14%. В итоге ее доля во внешних поставках этой продукции увеличилась до 75%.

Беларусь намного опережает прочие страны, отгружающие молочную продукцию российским потребителям. На Новую Зеландию в этот период пришлось 8% от всего объема импорта, на Аргентину — 5%, на Уругвай —4%, на Кыргызстан — 2%.

Белорусские поставщики занимают лидирующие позиции практически по всем видам молочной продукции.

По творогу их доля в общем объеме поставок в Россию почти 100%, по кисломолочной продукции – 95%, по сухому цельному молоку – 94%, по сырам — 91%, по молочной сыворотке – 89%, по сухому обезжиренному молоку – 88%, по питьевому молоку и сливкам – 86%, по сливочному маслу — 52%. 

В 2021 году существенно выросла доля Беларуси в поставках россиянам мороженого. Если по итогам прошлого года на белорусскую продукцию приходилось 39% в его импорте, то по итогам января текущего года – уже 60%.

Единственная позиция, по которой белорусов опережают другие поставщики, — сырные продукты. По ним доля Беларуси в импорте была всего 14%.

Важнейшим молочным продуктом, импортированным Россией в январе 2021 года, стали сыры. В стоимостном выражении на них пришлось около 46% всех поставок. Второе место – у сливочного масла (22%).
Источник: Николай Витовт
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