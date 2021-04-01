



Согласно документу, не могут продаваться в одном торговом объекте бывшие в употреблении и новые меховые изделия, обувь, швейная и трикотажная одежда. Правда, это не касается белья. Нельзя сочетать вместе новые и бэушные товары в одной секции (отделе), кроме букинистических изданий — книг, журналов и т. д.